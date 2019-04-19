Facebook хранил миллионы паролей от Instagram в свободном доступе

Руководство Facebook призналось, что пароли от аккаунтов нескольких миллионов пользователей сети Instagram, которой она владеет, находились на внутренних серверах компании в незашифрованном виде и ее сотрудники могли беспрепятственно ознакомиться с ними. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление, размещенное в официальном блоге компании.

В публикации говорится, что в январе в социальной сети провели «регулярную проверку».

«Мы обнаружили, что пароли некоторых пользователей хранятся в читаемом [незашифрованном] виде во внутренних системах хранения данных, — говорилось в сообщении. — Мы исправили эти недочеты и оповестим всех, чьи пароли хранились таким образом».

В компании подчеркнули, что речь о сотнях миллионов пользователей Facebook Lite [приложение с усеченным набором функций], десятках миллионов пользователей Facebook и десятках тысяч пользователей Instagram.

Однако вчера в публикацию внесли дополнения. «С того момента как был размещен этот пост, мы обнаружили дополнительные списки паролей Instagram, которые хранились в читаемом формате. По нашим подсчетам, эта проблема коснулась миллионов пользователей Instagram. Мы оповестим этих пользователей так же, как и всех остальных», — говорится в публикации.