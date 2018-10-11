Против российских футболистов Мамаева и Кокорина возбудили еще одно дело

Московская полиция возбудила в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева уголовное дело, по которому им грозит до семи лет колонии. Их обоих задержали, как и младшего брата Кокорина - Кирилла. Игроков считают причастными к двум дракам в центре Москвы, сообщило ВВС.

Как сообщает МВД, дело в отношении Мамаева и Кокорина возбудили по статье о хулиганстве по предварительному сговору. Максимальное наказание за такое преступление — семь лет лишения свободы, в то время как за обычное хулиганство им грозило бы не более пяти лет.

Дело связано с избиением в центре Москвы водителя журналистки Первого канала и двух чиновников.

Полиция официально подтвердила, что считает футболистов причастными к случившемуся.

Обе драки, ставшие причиной возбуждения дел, произошли утром 8 октября. Сначала группа молодых людей избила водителя Виктора Соловьева рядом с гостиницей «Пекин», а примерно час спустя — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина в кафе на Большой Никитской.

Сегодня МВД России также опубликовало видео фрагментов допроса задержанных на 48 часов футболистов.

Кокорин и Мамаев на допросе. Это надо видеть pic.twitter.com/Q1fxPUyfNc — НТВ (@ntvru) 11 октября 2018 г.

Павла Мамаева просят объяснить, почему он задержан, тот отвечает, что «по обвинению в связи со статьей 213 часть вторая». Статья УК РФ о хулиганстве.

Затем его спрашивают, признает ли он причастность к «произошедшим инцидентам». Павел Мамаев отказывается отвечать.

За этим следует видео допроса Александра Кокорина. Он представляется, называет дату рождения и говорит, что ранее к ответственности не привлекался. На просьбу объяснить, почему задержан, отвечает: «Как объяснить, не знаю».

Его просят рассказать «в двух словах». «По подозрению в нанесении тяжких двум гражданам, я так понимаю», — отвечает футболист.