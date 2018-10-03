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Спорт

Тренер сборной Кыргызстана рассказал, чего не хватает нашим футболистам

Фото ФФ КР. Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин

Главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин сегодня рассказал журналистам, чего не хватает отечественным игрокам, чтобы закрепиться в зарубежных клубах.

По его словам, когда он начинал работать в сборной, за рубежом играли пять-шесть футболистов из КР. Через год – 14. Но потом число легионеров вновь сократилось – некоторые оказались не готовы к выступлению за границей. Там остались играть лишь лидеры: Азамат Байматов, Мирлан Мурзаев, Валерий Кичин.

«Мы конкурентоспособны. Технически и физически оснащены очень неплохо. Но с психо-эмоциональной устойчивостью у нас не все в порядке. Скромноваты. Плохо сражаемся за свое счастье на чужбине, плохо преодолеваем трудности. Где-то мешает наше хорошее, правильное воспитание. Надо быть наглее (в рамках дозволенного). Либо ты, либо тебя», – сказал Александр Крестинин.

«Здесь ходим, расправив плечи. А туда приезжаем и смотрим на других снизу вверх. Так быть не должно. Мы разговариваем с ребятами, они это сами понимают. Надеюсь, после Кубка Азии-2019 ситуация изменится», – отметил Александр Крестинин.
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