Тренер сборной Кыргызстана рассказал, чего не хватает нашим футболистам

Главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин сегодня рассказал журналистам, чего не хватает отечественным игрокам, чтобы закрепиться в зарубежных клубах.

По его словам, когда он начинал работать в сборной, за рубежом играли пять-шесть футболистов из КР. Через год – 14. Но потом число легионеров вновь сократилось – некоторые оказались не готовы к выступлению за границей. Там остались играть лишь лидеры: Азамат Байматов, Мирлан Мурзаев, Валерий Кичин.

«Мы конкурентоспособны. Технически и физически оснащены очень неплохо. Но с психо-эмоциональной устойчивостью у нас не все в порядке. Скромноваты. Плохо сражаемся за свое счастье на чужбине, плохо преодолеваем трудности. Где-то мешает наше хорошее, правильное воспитание. Надо быть наглее (в рамках дозволенного). Либо ты, либо тебя», – сказал Александр Крестинин.

«Здесь ходим, расправив плечи. А туда приезжаем и смотрим на других снизу вверх. Так быть не должно. Мы разговариваем с ребятами, они это сами понимают. Надеюсь, после Кубка Азии-2019 ситуация изменится», – отметил Александр Крестинин.