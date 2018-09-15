Криштиану Роналду спародировал журналиста за его спиной

Нападающий итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду спародировал журналиста. Об этом сообщило издание «Р-Спорт».

Португалец перед тренировкой заметил ведущего клубного телевидения и спародировал работника СМИ за его спиной.

Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» 10 июля из мадридского «Реала». Стоимость трансфера 33-летнего футболиста составила 100 миллионов евро.

Португалец выступал за «Реал» с 2009 года, в его составе выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира. В составе сборной Португалии Криштиану Роналду в 2016 году стал чемпионом Европы.