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Спорт

Криштиану Роналду спародировал журналиста за его спиной

Фото «Спорт-Экспресс». Криштиану Роналду

Нападающий итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду спародировал журналиста. Об этом сообщило издание «Р-Спорт».

Португалец перед тренировкой заметил ведущего клубного телевидения и спародировал работника СМИ за его спиной.

Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» 10 июля из мадридского «Реала». Стоимость трансфера 33-летнего футболиста составила 100 миллионов евро.

Португалец выступал за «Реал» с 2009 года, в его составе выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира. В составе сборной Португалии Криштиану Роналду в 2016 году стал чемпионом Европы.
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