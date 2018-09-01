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Спорт
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (103)

От конюха до чемпиона. Как кыргызстанец стал своим в мире скачек

Фото Олега Борисовича. Василий Саратовцев на соревнованиях

Василий Саратовцев много лет в коневодстве и знает о лошадях все. Тренирует их для скачек, судит состязания, выступает сам. Среди его скакунов победители многих престижных стартов и рекордсмены-производители. О взаимоотношениях с подопечными, своей спортивной карьере и важной миссии на Всемирных играх кочевников он рассказал 24.kg.

Нашему герою 60 лет. Родился и всю жизнь живет в селе Садовом Московского района Чуйской области.

Сто разных характеров

— Василий Николаевич, легко ли воспитывать лошадей?

— Обычно для этого требуется много времени. Бывает, конь талантлив, но полностью реализовать свой потенциал не может. Надо уметь разобраться, почему.

— Используете метод кнута и пряника?

— Не без этого. Одним лишь пряником воспитать лошадку покорной невозможно.

— У каждой свой нрав?

— Всегда говорю: поставьте в ряд сотню новых автомобилей — все одинаковые. А сто лошадей — это сто разных характеров. К каждой нужен свой подход. Надо чувствовать лошадь как себя. Тогда будет результат.

Для участия в скачках жорго салыш на III Всемирных играх кочевников отобрали 18 скакунов со всего Кыргызстана. Восемь из них родились и воспитывались у меня в хозяйстве. Думаю, это о чем-то говорит.

Длинная дистанция

— Когда увлеклись лошадьми?

— В пять лет. Отец был объездчиком в колхозе, и у нас дома всегда была лошадь. Я уверенно держался в седле. Один из знакомых отца как-то увидел это и восхитился. Стал брать меня с собой на тои и выставлять на скачках.

После армии устроился на ипподром в селе Беловодском. Вначале был конюхом и убирал навоз, затем стал помощником тренера и получил на воспитание свою первую группу рысистых лошадей. Параллельно участвовал в гладких скачках и в дисциплине аламан байге — выигрывал соревнования в Кыргызстане и по Союзу. Пробовал себя в джигитовке. Полюбил бега с качалкой (двухколесным экипажем).

— Не знал, что у нас есть такой вид скачек.

— При СССР был, а потом упор сделали на национальные виды.

В 1985-м мне предложили тренировать самостоятельно. В первый же год вывел наше колхозное тренотделение на первое место в республике по сумме выигрышных баллов на всех скачках.

В начале 1990-х колхозы ликвидировали, и я остался без любимой работы. Пошел поливальщиком в поле и за несколько лет дорос до заведующего молочно-товарной фермы. В 2010-м меня уволили, и я вернулся к коневодству. Благо, уже было собственное хозяйство.

С 2011-го вновь регулярно выступаю на соревнованиях. Соперничаю со спортсменами из России, США, Франции и многих других стран. Верхом не езжу. Только в качалке.

— Как успехи?

— В активе 1 тысяча 120 стартов и более 650 побед (это включая советский период). Возможно, самую памятную одержал в 2014-м. Давно хотел проехать по московскому ипподрому, и тогда, после победы на этапе европейского чемпионата в Ульяновске, мечта сбылась. Меня пригласили на 26-й Московский международный чемпионат наездников.

Мне предстояло четыре заезда. В дебютном по жребию досталась строптивая кобыла. В соперниках были признанные звезды, но я уверенно победил. Неплохо провел второй и третий заезды. В заключительном вновь ехал на «темной лошадке» и занял первое место. В общем зачете стал чемпионом, хотя до начала об этом даже не помышлял. Радовало уже само выступление в таком месте.

Соревнования транслировали в прямом эфире. Я еще в себя не пришел, а телефон уже разрывался от звонков с поздравлениями!

В сентябре собираюсь на очередные бега в Россию, в декабре — в Италию. Надеюсь, однажды проеду по Венсенскому ипподрому в Париже.

В поле зрения

— В I и II Всемирных играх кочевников участвовали?

— Как арбитр. Около 10 лет назад в КР открыли Федерацию национальных конных видов спорта «Аргымак» и меня назначили главным судьей по гонкам иноходцев.

На ВИК отвечаю за дисциплины бышты жорго и жорго салыш. Они отличаются возрастом скакунов и числом кругов, которые тем надо преодолеть. Если в бышты жорго выступают трехлетки, то в жорго салыш — скакуны от четырех лет и старше. Первые едут шесть километров, вторые — 11. Такие скачки популярны в основном в КР, Казахстане и на Кавказе.

24.kg
Фото 24.kg. Часть наград Василия Саратовцева

— Чем запомнились предыдущие Игры?

— Красочным открытием. Театрализованное представление, выход президента, парад стран-участниц — все было незабываемо.

В скачках иноходцев жесткие правила. Есть много нарушений, за которые лошадь дисквалифицируют: неправильный ход, сбой, проскачка, стоп-галоп, кроссинг. В динамике событий судьям надо уметь уследить за всеми участниками. В этом плане нам было удобно работать. Ипподром здорово оснастили аппаратурой; мы могли посмотреть запись любого момента.

Во время соревнований бышты жорго судейскую бригаду усадили высоко на трибуне, и небольшая часть трассы была вне нашего поля зрения (под крышей). Прошел круг, второй... Вдруг чувствую: сейчас что-то произойдет. И точно. Забегая под крышу, одна лошадь на мгновение будто сбилась с хода. После финиша нам посыпались замечания от авторитетных персон, что мы прозевали этот момент. Мы нашли его на видео и показали на весь ипподром. Нарушения все-таки не было.

Судейство ВИК — большая ответственность. Ошибаться нельзя.

— Чего ждете от III ВИК?

— Во многих видах спорта правила во всем мире одинаковые. В скачках иноходцев иначе. Даже в Казахстане они не такие, как у нас. Чтобы не было недопонимания, за день до старта объясним спортсменам все нюансы. Покажем видео о нашей работе на I и II ВИК. Думаю, скачки пройдут, как минимум, не хуже, чем два года назад. Высокая квалификация наших судей в этом поможет.

Вкус жизни

— Есть кому передать опыт?

— Сыну. Ему 17 лет. Более десяти лет ездит верхом, помогая по хозяйству. В этом году выступил на трех стартах иноходцев и везде победил.

24.kg
Фото 24.kg. Василий Саратовцев (справа) с сыном и одним из скакунов

— Многие в 1990-е уехали из Кыргызстана. А вы остались и преуспели.

— Даже мысли не было уехать. Это моя Родина. Я душой кыргызстанец и многое перенял от окружающих. Находясь в одной мусульманской республике, изумился, узнав, что голову и кишки барана там при разделке выбрасывают. У нас дома так не делают. Разве можно? Это же деликатесы!

Горжусь кыргызским народом, так как он сохранил и развивает свои исконные виды спорта, помнит свою культуру и традиции.
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