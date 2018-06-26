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Спорт

Стал известен соперник сборной России по футболу по 1/8 финала чемпионата мира

Сборная России узнала соперника по 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Мундиаль продолжается в РФ. 25 июня стартовал заключительный, третий тур группового этапа. В группе А сборная Уругвая победила команду России — 3:0. Мячи забили Луис Суарес, Денис Черышев (в свои ворота) и Эдинсон Кавани. Саудовская Аравия одолела Египет — 2:1. У саудитов отличились Сальман Аль-Фаридж и Салем Аль-Доссари, у египтян — Мохаммед Салах.

По итогам трех туров Уругвай набрал 9 очков и занял первое место в группе. Следом расположилась Россия (6 очков). На третьей строчке Саудовская Аравия (3), на четвертой — Египет (0).

В группе B Иран и Португалия сыграли вничью — 1:1. На гол португальца Рикарду Куарежмы иранцы ответили мячом Карима Ансарифарда. Матч между Испанией и Марокко завершился со счетом 2:2. За Испанию забили Иско и Яго Аспас, за Марокко — Халид Бутаиб и Юссеф Эн-Несири.

Сборная Испания набрала 5 очков и победила в группе. Столько же у Португалии, уступившей ей лишь по числу забитых мячей. У Ирана 4 очка, у Марокко — одно.

По итогам дня определились две первые пары плей-офф: Уругвай — Португалия, Испания — Россия.

Сегодня на ЧМ пройдут матчи третьего тура в группах C и D.

Здесь можно узнать подробности о ЧМ-2018. Желающим проверить свои познания об истории чемпионатов мира — сюда. Турнирная таблица — тут.
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