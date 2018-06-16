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Спорт

Криштиану Роналду получил тюремный срок перед стартовым матчем на ЧМ-2018

Фото из Интернета. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил два года лишения свободы условно за уклонение от уплаты налогов. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на испанское издание El Mundo.

Футболист согласился на условный срок и штраф в размере 18,8 миллиона евро. Сумма включает все сокрытые с 2011-го по 2014 год налоговые платежи, а также пени и штрафы.

31 мая стало известно, что футболист должен выплатить в казну 28 миллионов евро до 15 июня, в противном случае ему грозил восьмилетний тюремный срок. Спортсмен пытался урегулировать вопрос в досудебном порядке и предложил заплатить половину суммы. Это не устроило власти, и Роналду пришлось признать вину в четырех финансовых преступлениях, за каждое из которых он получил по шесть месяцев тюрьмы условно.

Португалец задолжал казне Испании 14,7 миллиона евро. Его обвиняют в создании бизнес-структуры, которая помогала скрывать неуплату налогов.

За «Реал» нападающий выступает с 2009 года. С клубом Роналду четыре раза выиграл Лигу чемпионов. Он является лучшим бомбардиром в истории команды.

После победы в финале Лиги чемпионов 26 мая «Реал» отказался продлевать контракт с нападающим на улучшенных условиях и помогать ему финансово. Французский «Пари Сен-Жермен» готов предложить португальцу 45 миллионов евро в год.
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