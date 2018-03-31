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Спорт

Сооронбай Жээнбеков вручил футболистам за выход на Кубок Азии миллион сомов

Сооронбай Жээнбеков встретился со сборной командой Кыргызстана по футболу. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, глава государства поздравил команду с прохождением на Кубок Азии, который состоится в 2019 году в Объединенных Арабских Эмиратах, и поблагодарил спортсменов за этот успех.

«Это большое достижение и огромный успех. Вы проявили свои лучшие качества. Мы знаем, как непросто каждому из вас было, насколько сложен был отборочный этап, и всегда болели за вас. Вам удалось доказать всему миру, что сборная Кыргызстана по футболу не зря в последние годы показывала такую хорошую игру. Это было трудно, но вы показали свои самые лучшие качества», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Президент подчеркнул, что благодарности заслуживают и футболисты, и те, кто готовил их к важным играм: тренеры, спортивные врачи.

Он особо отметил вклад главного тренера Александра Крестинина, который вложил в своих подопечных душу, все свои знания, труд и опыт.

«Мы рады, что вы вошли в сотню лучших команд мира, из 47 команд нашего континента вы находитесь на 12-м месте. Это тоже большое достижение за столь короткое время», — отметил глава государства.

«Желаю, чтобы у нас было больше таких спортсменов, как вы. Верю, что в 2019 году вы покажете достойную игру на чемпионате Азии и займете призовое место. Мы все помним, как Исландия, имея население 330 тысяч человек, обыграла Англию. Я желаю всем нам такого успеха. Кыргызстанцы ждут от вас новых побед!» — сказал Сооронбай Жээнбеков и пожелал спортсменам успехов.

Президент вручил сборной команде Кыргызстана по футболу сертификат на 1 миллион сомов и заверил, что государство окажет спортсменам всяческую поддержку.

Главный тренер национальной сборной команды Кыргызстана по футболу Александр Крестинин, президент Федерации футбола КР Семетей Султанов, первый-вице-президент Федерации футбола Аскар Салымбеков отметили, что с новыми успехами футбол в Кыргызстане вышел на другой уровень с более строгими требованиями. Поэтому теперь национальной сборной без государственной поддержки не обойтись.

Как сообщается, игроки команды, тренеры заверили президента, что обязательно покажут результат на будущих важных матчах и подарили ему футбольный мяч и картину с символом Федерации футбола КР.
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