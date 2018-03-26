Главный тренер сборной Мьянмы по футболу уволен после поражения от Кыргызстана

Федерация футбола Мьянмы уволила главного тренера сборной страны Герда Цайзе через три дня после того, как команда проиграла Кыргызстану и не смогла пройти отборочный тур на Кубок Азии 2019 года, который состоится в ОАЭ. Об этом сообщило издание Myanmar Times.
По его данным, срок контракта Цайзе заканчивается через девять месяцев, но его увольнение стало неизбежным, когда Кыргызстан обыграл Мьянму со счетом 5:1 в минувший четверг в Инчхоне (Южная Корея).
Матч Мьянма — Макао в рамках последнего отборочного турнира на Кубок Азии состоится завтра.
Немец Герд Цайзе занял пост главного тренера сборной Мьянмы в 2015 году. Под его руководством у сборной страны было семь побед и 23 поражения.