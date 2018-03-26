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Спорт

Главный тренер сборной Мьянмы по футболу уволен после поражения от Кыргызстана

Федерация футбола Мьянмы уволила главного тренера сборной страны Герда Цайзе через три дня после того, как команда проиграла Кыргызстану и не смогла пройти отборочный тур на Кубок Азии 2019 года, который состоится в ОАЭ. Об этом сообщило издание Myanmar Times.

По его данным, срок контракта Цайзе заканчивается через девять месяцев, но его увольнение стало неизбежным, когда Кыргызстан обыграл Мьянму со счетом 5:1 в минувший четверг в Инчхоне (Южная Корея).

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«Мне нечего сказать. Мы постараемся найти ему замену как можно скорее. Новым тренером может стать как иностранец, так и местный. На данный момент я не могу сказать точно. Самое главное для нас — это матч против Макао», — заявил президент Федерации футбола Мьянмы Найнг Зау.

Матч Мьянма — Макао в рамках последнего отборочного турнира на Кубок Азии состоится завтра.

Немец Герд Цайзе занял пост главного тренера сборной Мьянмы в 2015 году. Под его руководством у сборной страны было семь побед и 23 поражения.
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