Как подрались две команды. Бразильский судья выгнал с поля девять футболистов

В Бразилии футбольный матч между «Виторией» и «Баией» завершился потасовкой, после которой арбитр встречи показал девять красных карточек.

Инцидент произошел после забитого игроком «Баии» пенальти. Празднование забитого мяча вывело из себя футболистов «Витории».

В итоге судья встречи удалил девять игроков и завершил матч досрочно из-за нехватки футболистов.

Решение о результате матча примет спортивный суд Бразилии. Как сообщил Globo Esporte, вероятнее всего, «Витории» присвоят техническое поражение.