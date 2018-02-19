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Спорт

Как подрались две команды. Бразильский судья выгнал с поля девять футболистов

В Бразилии футбольный матч между «Виторией» и «Баией» завершился потасовкой, после которой арбитр встречи показал девять красных карточек.


Инцидент произошел после забитого игроком «Баии» пенальти. Празднование забитого мяча вывело из себя футболистов «Витории».

В итоге судья встречи удалил девять игроков и завершил матч досрочно из-за нехватки футболистов.

Решение о результате матча примет спортивный суд Бразилии. Как сообщил Globo Esporte, вероятнее всего, «Витории» присвоят техническое поражение.
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