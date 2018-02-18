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Спорт

По следам Чой Хон Хи. У Сапара Исакова черный пояс и седьмой дан по таэквондо

Главе правительства Кыргызстана сегодня присвоили черный пояс и седьмой дан по таэквондо.

Сапар Исаков посетил турнир на Кубок премьер-министра КР, который проводится в рамках визита в Кыргызстан делегации из Кореи, включающей трехкратного чемпиона мира, призера Олимпийских игр 2012 и 2016 годов Ли Дэ Хуна, деятелей сферы образования, физкультуры и спорта, представителей федерации Всемирного таэквондо и всемирного фонда «Корпус мира таэквондо».

«Сегодня очень важный день. В Кыргызстан приехали люди с мировым именем, которых везде почитают и уважают за их многолетний труд. Кубок премьер-министра КР еще одно подтверждение того, что мы являемся членами большого всемирного движения таэквондо. Сегодня 200 стран пропагандируют этот величайший вид спорта», — сказал на открытии турнира Сапар Исаков.

По его словам, таэквондо с 2000 года олимпийский вид спорта. Оно прививает в каждом патриотизм, любовь к родине. «Это главные вещи, которые поднимают страну, дают ей стержень и в какой-то степени выступают ее идеологической цепочкой. Таэквондо, внедряясь как вид спорта в национальной систему каждой страны, очень легко адаптируется. Многие страны его с легкостью принимают. Потому что таэквондо гармонично дополняет их национальный колорит», — отметил глава правительства.

Он призвал кыргызстанцев к здоровому образу жизни.

За большой вклад в развитие таэквондо в Кыргызстане Сапару Исакову присвоили мастерскую степень, черный пояс и седьмой дан.

За победу на турнире борются спортсмены из КР, Кореи и Казахстана — участники Олимпийских игр, победители и призеры мировых чемпионатов.
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