04:37
-10
USD 68.47
EUR 85.54
RUB 1.22
Спорт

Видео открытой тренировки Валентины Шевченко перед боем с Присцилой Качоейрой

Видео открытой тренировки Валентины Шевченко перед боем с бразильянкой Присцилой Качоейрой опубликовали на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Отметим, бой состоится уже завтра, 3 февраля в в октагоне Белема. Кроме того, всемирная бойцовская организация представила официальный проморолик предстоящего боя.

В тайском боксе Валентина Шевченко выиграла все, что реально для спортсменки ее категории, и завоевала популярность во многих странах. В конце 2015-го успешно дебютировала в UFC (ведущей мировой организации по смешанным единоборствам) и за короткий срок влюбила в себя армию болельщиков по всему миру. Она идет первой в рейтинге в весовой категории 61,2 килограмма.

Отметим, Валентина Шевченко также творчески развита. 16 января видео с рисунками многократной чемпионки мира по различным стилям единоборств опубликовала в Facebook ее сестра 11-кратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Южной Америки по тайскому боксу, чемпионка Азии по таэквондо ITF Антонина Шевченко.
Ссылка:
просмотров: 432
Версия для печати
Материалы по теме
UFC представила проморолик предстоящего боя Валентины Шевченко
Спортивный календарь с 29 января по 4 февраля
Спортивный календарь с 22 по 28 января
В Канте стартовало зимнее первенство по футболу
Московский «Спартак» сыграет со сборной Кыргызстана по футзалу
Спортивный календарь с 15 по 21 января
Антонина Шевченко: Приятно вернуться в родной Бишкек!
Спортивный календарь с 8 по 14 января
Спортивный календарь с 3 по 7 января
В Кыргызстане назвали лучших спортсменов года по тогуз-коргоолу
Популярные новости
Кыргызстанка завоевала бронзовую медаль на&nbsp;чемпионате по&nbsp;карате в&nbsp;Новосибирске Кыргызстанка завоевала бронзовую медаль на чемпионате по карате в Новосибирске
UFC представила проморолик предстоящего боя Валентины Шевченко UFC представила проморолик предстоящего боя Валентины Шевченко
Расписание выступлений сборной Кыргызстана на&nbsp;зимних Олимпийских играх Расписание выступлений сборной Кыргызстана на зимних Олимпийских играх
Кыргызстанец стал чемпионом Азии по&nbsp;бразильскому джиу-джитсу Кыргызстанец стал чемпионом Азии по бразильскому джиу-джитсу
Бизнес
Компания &laquo;KG&nbsp;ГРУПП&raquo; представила свою версию. Дольщиков никто не&nbsp;обманывал Компания «KG ГРУПП» представила свою версию. Дольщиков никто не обманывал
MegaCom дарит подарки на&nbsp;Shopping Fest Winter MegaCom дарит подарки на Shopping Fest Winter
Новая акция Мобильного оператора&nbsp;О!: красивые пары номеров для самых близких! Новая акция Мобильного оператора О!: красивые пары номеров для самых близких!
Электробытовая техника в&nbsp;рассрочку и&nbsp;без переплат Электробытовая техника в рассрочку и без переплат