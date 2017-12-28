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Спорт

Футболист с протезом разыграл игроков судорогой ноги — смеялся даже судья

Выживший в авиакатастрофе бразильский футболист Жаксон Фолманн во время благотворительного матча разыграл забавную сцену, насмешив игроков и болельщиков. Об этом сообщил Life.

Как отмечается, Жаксон Фолманн выступил в роли полевого игрока в матче, в котором участвовали друзья главного тренера сборной Бразилии и наставника самого титулованного клуба страны «Коринтианс». Встреча запомнилась не только забитым голом Фолманна, но и его забавным розыгрышем.

Футболист падает на поле и хватается за протез, имитируя судорогу. К нему подбегают его товарищи по команде и соперники, которые тут же решили подыграть Фолманну. Они подняли ногу вверх и начали ее разминать, чтобы «судорога» прошла. Зрители и комментатор матча лишь через несколько секунд поняли, что был розыгрыш, и начали смеяться.

Жаксон Фолманн является одним из шести выживших в разбившемся самолете, который выполнял рейс из Санта-Крус (Боливия) в Медельин (Колумбия). В авиакатастрофе погибла практически вся футбольная команда «Шапекоэнсе». Сам игрок получил травмы, и ему ампутировали ногу.
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