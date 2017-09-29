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Спорт

В Кыргызстане хотят установить рекорд для Книги Гиннеса

В Кыргызстане собираются установить мировой рекорд по подтягиванию на турнике. Об этом сообщили в Госагентстве КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По их словам, 14 октября на Старой площади Бишкека установят передвижной турник длиной 150 метров для мирового рекорда по подтягиванию, который войдет в Книгу рекордов Гиннеса. Подтягиваться могут мужчины и женщины без ограничения возраста.

Данное мероприятие проводится впервые в нашей стране. Создадут комиссию, которая будет фиксировать рекорд. Возглавит ее глава международной организации Street Workout and Street Lifting Денис Минин. После мероприятия спортивные снаряды передадут в школы, университеты и детские дома республики.

ГАМФКиС
Цели акции – поднятие национального духа и патриотизма, привлечение молодежи к здоровому образу жизни. К участию приглашаются все желающие. Вход свободный, начало в 12.00. В рамках мероприятия также планируется провести флешмоб по отжиманию от пола.
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