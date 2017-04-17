22:08
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
Спорт

В Чуйской области прошли соревнования «Памяти друзей» по альпинизму

В Чуйской области в ущелье Чункурчак накануне прошли соревнования «Памяти друзей» по альпинистскому двоеборью. Об этом ИА «24.kg» сообщила представитель Федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания КР Марина Гальцова.

По ее словам, в состязаниях участвовали около 40 спортсменов. Среди мужчин в дисциплине «драйтулинг» первое место занял Роман Ковалев, второе — Андрей Ерохин, третье — Виталий Чепеленко. В дисциплине «альпинистская техника» тройку лидеров составили Роман Ковалев, Влад Чалов и Виктор Филинов. В многоборье лучшим стал Роман Ковалев.

Среди женщин в дисциплине «драйтулинг» пьедестал почета заняли Анастасия Клевцова, Виолетта Афуксениди и Нина Кубко. В альпинистской технике спортсменки расположились в следующем порядке: Афуксениди, Клевцова, Кубко. В многоборье победила Анастасия Клевцова.
Ссылка: https://24.kg/sport/49698/
просмотров: 546
Версия для печати
Материалы по теме
Спортивный календарь с 24 по 30 апреля
В Бишкеке прошли состязания «Весна 2017» по скалолазанию
В Бишкеке прошел фестиваль боулдеринга
В Кыргызстане прошел чемпионат по спортивному скалолазанию
Кыргызстанцы завоевали 10 медалей на международных соревнованиях по спортивному скалолазанию
Кыргызстанцы заняли пять первых мест на чемпионате Центральной Азии по спортивному скалолазанию
На пути к олимпийской вершине
Кыргызстанцы выиграли четыре медали на чемпионате Азии по скалолазанию
В Чуйской области прошли состязания по спортивному скалолазанию
В Бишкеке подвели итоги чемпионата города по спортивному скалолазанию
Популярные новости
Боец из&nbsp;Кыргызстана рассказал подробности скандального боя с&nbsp;его участием Боец из Кыргызстана рассказал подробности скандального боя с его участием
Бойцу из&nbsp;Кыргызстана судья на&nbsp;турнире в&nbsp;России угрожал депортацией Бойцу из Кыргызстана судья на турнире в России угрожал депортацией
Рафаэль Физиев нокаутировал соперника на&nbsp;турнире по&nbsp;тайскому боксу в&nbsp;Бангкоке Рафаэль Физиев нокаутировал соперника на турнире по тайскому боксу в Бангкоке
Футболиста ошского &laquo;Алая&raquo; оштрафовали на&nbsp;$2 тысячи за&nbsp;красную карточку Футболиста ошского «Алая» оштрафовали на $2 тысячи за красную карточку
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom