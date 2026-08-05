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Спорт

Кто возглавит мировые шахматы? В Самарканде выберут президента FIDE

В Самарканде 26 сентября пройдут выборы президента Международной шахматной федерации (FIDE). На пост главы организации претендуют три кандидата. Об этом сообщается на сайте федерации.

Выборы состоятся во время Генеральной ассамблеи FIDE. Она пройдет 26–27 сентября в рамках Конгресса организации. 

Избирательная комиссия FIDE признала действительными три президентские заявки:

  • Глава Федерации шахмат Казахстана Тимур Турлов баллотируется вместе с пятнадцатым чемпионом мира Вишванатаном Анандом, претендующим на пост заместителя президента организации.
  • Немецкий предприниматель Ян Хенрик Бюттнер участвует в выборах в паре с британским шахматным функционером Малкольмом Пейном.
  • Третью команду сформировали основатель шахматного клуба WR Chess Вадим Розенштейн и сингапурский предприниматель Гордон Танг.

Каждая национальная федерация, представленная на Генеральной ассамблее и имеющая право голоса, сможет отдать один голос. Руководство FIDE изберут на четыре года.

Выборы проводят после того, как действующий президент FIDE Аркадий Дворкович приостановил исполнение своих полномочий в связи с введенными против него санкциями. Обязанности главы организации временно перешли к его заместителю Вишванатану Ананду.
Ссылка: https://24.kg/sport/384274/
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