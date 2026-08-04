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Спорт

Без отдыха и касаний: польский пловец впервые в истории переплыл Балтику

Польский пловец Бартломей Кубковский стал первым человеком в истории, которому удалось вплавь пересечь Балтийское море от Швеции до Польши без выхода из воды и касания сопровождающего судна. Маршрут длиной около 160 км он преодолел за 55 часов. Для спортсмена эта попытка стала пятой — и первой, завершившейся успехом, сообщило Deutsche Welle.

dpa
Фото dpa. Рекордный заплыв через Балтику польского пловца

Как отмечается, 31-летний спортсмен стартовал в пятницу из шведской деревушки Касеберги и вечером в воскресенье достиг пляжа у польского города Дзивнув. Более двух суток Кубковский не отдыхал и ни разу не касался сопровождавшего его судна, несмотря на сильные волны, ветер и холодную воду.

Еду и напитки пловцу передавали с лодки с помощью длинных шестов. По данным команды спортсмена, во время второй ночи у него возникли галлюцинации из-за крайнего переутомления. Однако он смог завершить заплыв, где его встретили многочисленные болельщики.

Экстремальный заплыв под названием Ultra Baltic Swim организовали не только ради спортивного достижения, но и в благотворительных целях. В ходе акции удалось собрать около 185 тысяч евро в пользу фонда Cancer Fighters, поддерживающего борьбу с онкологическими заболеваниями.
Ссылка: https://24.kg/sport/383994/
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