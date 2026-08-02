Шон Торренте выиграл Гран-при Кыргызской Республики на водной «Формуле-1»

На Иссык-Куле завершился главный заезд этапа чемпионата мира по водно-моторной «Формуле-1» (F1H2O) — Гран-при Кыргызской Республики — 2026.

По итогам финальной гонки первое место занял пилот команды Victory Team Шон Торренте (Shaun Torrente).

В финальном заезде приняли участие 18 спортсменов. Гонщики соревновались на акватории Иссык-Куля, показывая высокую скорость и мастерство управления катерами.

Победителю награду вручил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. Серебро получил Эрик Старк - награду ему передал директор Государственного агентства по развитию туризма Эдуард Кубатов. Трофей за бронзу Алекс Векстром получил из рук президента Федерации водно-моторного спорта Кыргызстана Айбека Абылкасымова.

Гран-при Кыргызской Республики — Иссык-Куль 2026 стал первым в истории Кыргызстана этапом чемпионата мира F1H2O. Международные соревнования собрали лучших пилотов водной «Формулы-1» и привлекли внимание зрителей со всего региона.