На Иссык-Куле стартовал второй этап чемпионата мира UIM Formula 1 H2O

На Иссык-Куле продолжается этап чемпионата мира по водно-моторному спорту UIM Formula 1 H2O. После первых стартов пилоты вновь вышли на трассу, где продолжают борьбу за лучшие результаты и баллы мирового первенства.

В соревнованиях участвуют сильнейшие пилоты из разных стран, а трасса на Иссык-Куле стала первой в Центральной Азии, принимающей чемпионат такого уровня.

Фото 24.kg. Начался второй этап водных гонок

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По итогам всех заездов 2 августа будут определены победители. Лучшие пилоты поднимутся на пьедестал почета и получат награды во время торжественной церемонии закрытия соревнований.