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Спорт

Как Иссык-Куль встретил водную «Формулу-1»: хроника исторического дня

1 августа Иссык-Куль стал центром мирового водно-моторного спорта. Впервые в истории Кыргызстан принял этап чемпионата мира UIM F1H2O — одного из самых престижных и технологичных соревнований на воде. Гран-при Кыргызстана открыл новую страницу не только для отечественного спорта, но и для международного имиджа страны.

С самого утра в районе проведения соревнований были усилены меры безопасности. Для обеспечения проезда официальных делегаций временно ограничили движение транспорта, а тысячи зрителей начали занимать места на трибунах задолго до церемонии открытия.

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Главным событием дня стало прибытие президентов государств Центральной Азии — Садыра Жапарова, Касым-Жомарта Токаева (Казахстан), Шавката Мирзиеева (Узбекистан) и Эмомали Рахмона (Таджикистан).

Высоких гостей встретили необычным шоу — девушка на флайборде в кыргызском национальном костюме исполнила показательное выступление прямо на воде. После этого лидерам государств представили участников чемпионата и гоночные болиды F1H2O.

Открывая чемпионат, Садыр Жапаров подчеркнул, что для Кыргызстана проведение этапа мирового первенства — историческое событие.

«Сегодня мы открываем новую страницу в истории независимого Кыргызстана. Впервые наша страна принимает этап чемпионата мира по водной «Формуле-1»», — заявил глава государства.

Президент отметил, что проведение соревнований такого уровня стало возможным благодаря совместной работе государственных органов, международной федерации и организаторов. По его словам, чемпионат свидетельствует о растущем международном авторитете Кыргызстана и укрепляет спортивное сотрудничество между странами.

Отдельно Садыр Жапаров поблагодарил президентов Казахстана, Узбекистана и Таджикистана за участие в церемонии открытия, подчеркнув, что их присутствие символизирует высокий уровень доверия, дружбы и партнерства между государствами Центральной Азии.

Президент также напомнил, что договоренность о проведении этапа была достигнута весной этого года во время встречи с президентом Международного союза водно-моторного спорта Раффаэле Чиулли. Подготовка к соревнованиям заняла всего несколько месяцев, за которые была создана необходимая инфраструктура и выполнены требования международной федерации.

Особое внимание в своей речи глава государства уделил вопросам экологии.

Он заверил, что при организации чемпионата власти руководствовались принципом сохранения уникальной природы Иссык-Куля.

«Мы ни на минуту не забывали о своей главной ответственности — сохранить Иссык-Куль в его первозданной красоте для будущих поколений», — отметил Садыр Жапаров.

После официальной церемонии зрители увидели красочный парад гоночных болидов, водное шоу и первые заезды этапа чемпионата мира. На протяжении дня на площадке также работали развлекательные зоны, а вечером была подготовлена концертная программа с участием кыргызстанских и зарубежных артистов.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Флайбордистка Олеся Колесниченко

Одним из самых ярких моментов церемонии открытия стало выступление флайбордистки Олеси Колесниченко, которая встретила президентов Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, поднявшись над водой в кыргызском национальном костюме. По словам спортсменки, подготовка номера проходила при участии сотрудников МЧС Кыргызстана, которые обеспечивали ее безопасность во время выступления.

Этап UIM F1H2O продлится до 2 августа. Кыргызстан стал первой страной Центральной Азии, принимающей чемпионат мира по водной «Формуле-1», а трасса на высоте 1 тысячи 607 метров над уровнем моря стала самым высокогорным этапом в истории серии.
Ссылка: https://24.kg/sport/383817/
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