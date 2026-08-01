14:09
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Спорт

Для зрителей этапа водной «Формулы-1» F1H2O устроили яркое шоу

На побережье Иссык-Куля стартовали гонки чемпионата мира по водно-моторному спорту UIM F1H2O. Перед началом заездов состоялась торжественная программа открытия — зрителям представили парад гоночных болидов на воде и яркое шоу с участием спортсменов.

На церемонии открытия выступил президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Глава государства отметил историческое значение проведения водной «Формулы-1» для страны и подчеркнул, что Кыргызстан впервые принимает соревнования такого уровня.

Этап F1H2O на Иссык-Куле собрал участников из разных стран и стал одним из крупнейших международных спортивных событий в истории Кыргызстана.

В мероприятии также приняли участие президенты Кыргызстана Садыр Жапаров, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Таджикистана Эмомали Рахмон.
Ссылка: https://24.kg/sport/383801/
просмотров: 1003
Версия для печати
Материалы по теме
Мужчина потерял сознание на дороге в Чолпон-Ату. Скорой не дали остановиться
Hosting F1H2O shows Kyrgyzstan's readiness for world tournaments
Spectacular show held for F1H2O spectators
Sadyr Japarov: Kyrgyzstan opens new chapter in history by hosting UIM F1H2O
Водная «Формула-1» показала готовность Кыргызстана к мировым турнирам
В Кыргызстане усилят поддержку спортсменов и ветеранов
Leaders of Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan attend F1H2O
Садыр Жапаров: Кыргызстан открыл новую страницу в истории, приняв UIM F1H2O
Interior Ministry ensures security at F1H2O World Championship
Лидеры Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана прибыли на F1H2O
Популярные новости
Джеки Чан и&nbsp;Жан-Клод Ван Дамм могут посетить гонки &laquo;Формулы-1&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Джеки Чан и Жан-Клод Ван Дамм могут посетить гонки «Формулы-1» на Иссык-Куле
Дмитрий Бивол прибыл на&nbsp;&laquo;Формулу-1&nbsp;на воде&raquo;, проходящую на&nbsp;Иссык-Куле Дмитрий Бивол прибыл на «Формулу-1 на воде», проходящую на Иссык-Куле
Организаторы &laquo;Формулы-1&nbsp;на воде&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле ожидают около 25&nbsp;тысяч зрителей Организаторы «Формулы-1 на воде» на Иссык-Куле ожидают около 25 тысяч зрителей
&laquo;Формула-1&nbsp;на воде&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле. Что нужно знать о&nbsp;спортивном событии «Формула-1 на воде» на Иссык-Куле. Что нужно знать о спортивном событии
Бизнес
От&nbsp;первого звонка до&nbsp;статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28&nbsp;лет От первого звонка до статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28 лет
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
1 августа, суббота
14:01
Мужчина потерял сознание на дороге в Чолпон-Ату. Скорой не дали остановиться Мужчина потерял сознание на дороге в Чолпон-Ату. Скорой...
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 1 августа: что подорожало за последнюю неделю
13:43
ФИФА передумала продавать долю ЧМ по футболу частным инвесторам
13:23
Мальчика ударило током. Его мама просит оградить опасный участок
13:01
Водная «Формула-1» показала готовность Кыргызстана к мировым турнирам