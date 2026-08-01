Для зрителей этапа водной «Формулы-1» F1H2O устроили яркое шоу

На побережье Иссык-Куля стартовали гонки чемпионата мира по водно-моторному спорту UIM F1H2O. Перед началом заездов состоялась торжественная программа открытия — зрителям представили парад гоночных болидов на воде и яркое шоу с участием спортсменов.

На церемонии открытия выступил президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Глава государства отметил историческое значение проведения водной «Формулы-1» для страны и подчеркнул, что Кыргызстан впервые принимает соревнования такого уровня.

Этап F1H2O на Иссык-Куле собрал участников из разных стран и стал одним из крупнейших международных спортивных событий в истории Кыргызстана.

В мероприятии также приняли участие президенты Кыргызстана Садыр Жапаров, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Таджикистана Эмомали Рахмон.