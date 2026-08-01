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Спорт

Лидеры Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана прибыли на F1H2O

Главы государств Центральной Азии прибыли на этап чемпионата мира по водно-моторному спорту UIM F1H2O.

В зону проведения соревнований приехали президенты Кыргызстана Садыр Жапаров, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Таджикистана Эмомали Рахмон.

Кыргызстан впервые принимает этап чемпионата мира F1H2O. Соревнования проходят на побережье Иссык-Куля и собрали спортсменов и гостей из разных стран. Для высоких гостей организована культурная программа с элементами водных шоу. Одним из ярких выступлений в приветственной программе стал танец на флайборде девушки в национальной одежде. 

Участие лидеров четырех государств в открытии турнира подчеркивает международный статус мероприятия и его значение для продвижения спортивного и туристического потенциала Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/sport/383794/
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