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Спорт

В Кыргызстане усилят поддержку спортсменов и ветеранов

Директор Государственного агентства физической культуры и спорта Кыргызстана Урмат Асанбаев рассказал о подготовке страны к проведению крупных спортивных мероприятий и развитии инфраструктуры.

По его словам, уже завершили необходимые процедуры для получения соответствующего статуса, а в следующем году страна планирует самостоятельно проводить международные соревнования.

«Мы провели все необходимые работы и получили соответствующий статус. В следующем году, надеемся, будем сами проводить соревнования», — отметил Асанбаев.

Он также отметил важность поддержки спортсменов и ветеранов спорта.

По словам главы госагентства, многие спортсмены, которые внесли значительный вклад в развитие этой отрасли, оставались без должного внимания.

«Неправильно, если их вклад остается незамеченным. Сейчас необходимо пересмотреть историю и отметить тех, кто действительно этого заслуживает», — сказал Урмат Асанбаев.

Напомним, президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о поддержке ветеранов спорта, предусматривающий меры по их поощрению.
Ссылка: https://24.kg/sport/383792/
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