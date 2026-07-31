Дмитрий Бивол прибыл на «Формулу-1 на воде», проходящую на Иссык-Куле

Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол прибыл на Иссык-Куль, где проходит этап чемпионата мира F1H2O.

Боксер посетил место проведения соревнований и посмотрел, как команды готовятся к первым заездам.

Напомним, абсолютный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол является официальным амбассадором чемпионата мира UIM F1H2O World Championship.

С 31 июля по 2 августа озеро Иссык-Куль станет площадкой международного спортивного события мирового уровня, объединяющего сильнейшие команды и пилотов водно-моторного спорта со всего мира.