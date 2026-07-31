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Спорт

На Иссык-Куле начались тренировочные заезды F1H2O

На Иссык-Куле начались свободные тренировки этапа чемпионата мира F1H2O. На старт вышли пилоты из разных стран, которые проводят первые заезды, изучают особенности трассы и проверяют настройки своих болидов.

Этап на Иссык-Куле стал историческим для Кыргызстана. Впервые страна принимает соревнования мирового уровня по водно-моторному спорту. Гоночная трасса расположена в акватории озера, где в ближайшие дни развернется борьба за победу в одном из самых престижных чемпионатов мира.

Свободные тренировки позволяют спортсменам адаптироваться к условиям трассы, протестировать технику и подготовиться к квалификации. Уже завтра участников ждут квалификационные заезды, которые определят стартовые позиции, а также спринтерская гонка.

Главный заезд Гран-при Кыргызстана состоится 2 августа. Гоночные лодки F1H2O способны развивать скорость более 250 километров в час, поэтому соревнования считаются одними из самых зрелищных в мировом водно-моторном спорте.
Ссылка: https://24.kg/sport/383715/
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