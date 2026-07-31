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Спорт

Таэквондисты из Кыргызстана завоевали пять медалей на турнире в Южной Корее

Сборная Кыргызстана по таэквондо WT завоевала пять медалей и заняла второе общекомандное место среди юниоров на международном турнире Gangwon Chuncheon 2026 World Taekwondo Culture Festival Open Championship в Южной Корее.

Соревнования прошли в середине июля в городе Чунчхон. В турнире приняли участие спортсмены из разных стран мира. Кыргызстанские таэквондисты по итогам выступлений завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

Победителями и призерами соревнований стали:

  • Амина Аттокурова — золотая медаль в дисциплине «пхумсэ» среди черных поясов;
  • Атай Жумабаев — золотая медаль в дисциплине «керуги» (B League);
  • Бегайым Эрлан кызы — серебряная медаль в «пхумсэ» среди черных поясов;
  • Адеми Самурбекова — серебряная медаль в «пхумсэ» среди черных поясов;
  • Айданек Жумалиева — бронзовая медаль в «пхумсэ» среди черных поясов.

Кроме того, команда Таэквондо WT Кыргызстана заняла второе общекомандное место среди юниоров в дисциплине «пхумсэ».

В Федерации отметили, что результат стал показателем высокого уровня подготовки спортсменов и работы тренерского штаба, а также укрепил позиции Кыргызстана на международной арене в таэквондо WT.
Ссылка: https://24.kg/sport/383678/
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