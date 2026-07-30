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Спорт

Гонки F1H2O: стоимость подготовки мероприятия на Иссык-Куле объявят позже

На Иссык-Куле завершили подготовку инфраструктуры к этапу чемпионата мира по «Формуле-1» на воде. Об этом сообщил директор Государственного агентства по развитию туризма Эдуард Кубатов.

По его словам, подготовка объекта заняла около двух месяцев. За это время в селе Бает построили международную ивент-зону, создали техническую инфраструктуру и площадку для соревнований.

«Готовность инфраструктуры стопроцентная. За два месяца мы построили инфраструктуру международного уровня и сделали все возможное, чтобы чемпионат мира прошел на самом высоком уровне», — заявил Эдуард Кубатов.

Он отметил, что после завершения соревнований площадку планируют использовать для музыкальных фестивалей, туристических выставок, этнокультурных и других международных мероприятий.

При этом Эдуард Кубатов рассказал, что окончательная стоимость подготовки пока подсчитывается. По его словам, в ближайшее время организаторы представят полный отчет о средствах, вложенных государством в создание инфраструктуры.

Глава госагентства добавил, что проект реализован при поддержке правительства Кыргызстана, Международной федерации водно-моторного спорта, а также местных и международных партнеров.
Ссылка: https://24.kg/sport/383583/
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