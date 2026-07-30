Перед стартом чемпионата мира F1H2O на Иссык-Куле проверяют спортивные катера

В преддверии первого в Центральной Азии этапа чемпионата мира по водно-моторному спорту UIM F1H2O Grand Prix of Kyrgyzstan специалисты Министерства транспорта и коммуникаций проводят регистрацию, технический осмотр и проверку документов спортивных катеров, которые примут участие в соревнованиях.

С 31 июля по 2 августа в селе Бает Иссык-Кульской области впервые в Центральной Азии пройдет этап чемпионата мира по водно-моторному спорту — UIM F1H2O Grand Prix of Kyrgyzstan.

Для обеспечения безопасного и соответствующего требованиям законодательства проведения международного спортивного мероприятия Минтранс проводит необходимые контрольные мероприятия.

В ведомстве отметили, что на протяжении всего периода проведения чемпионата инспекторы продолжат контролировать соблюдение требований безопасности и законодательства при эксплуатации водного транспорта в рамках своих полномочий.

Напомним, сегодня на Иссык-Куле проходит медиадень UIM F1H2O World Championship («Формула-1 на воде»). Он начался с официальной пресс-конференции «Гран-при Кыргызская Республика — Иссык-Куль 2026». На ней выступили руководство чемпионата, организаторы в лице Федерации водно-моторного спорта Кыргызской Республики, представители государственных органов КР, а также ведущие пилоты мирового первенства.