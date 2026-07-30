Первая женщина в истории F1H2O выступит на Гран-при Кыргызстана

Первая женщина-пилот Марит Стремей приняла участие на медиадне конференции UIM F1H2O World Championship.
Отвечая на вопросы журналистов, норвежская пилот рассказала о своей многолетней карьере в «Формуле-1 на воде» и о том, каково выступать в спорте, где большинство участников — мужчины.
Стало известно, что спортсменка примет участие в Гран-при F1H2O в Кыргызстане.
Марит Стремей
Норвежская спортсменка — одна из самых известных женщин в истории гонок на моторных лодках. Она выступает в чемпионате мира по водной «Формуле-1» — UIM F1H2O World Championship, где стала первой женщиной-пилотом в истории этой серии.
Помимо спортивной карьеры, Стремей занимается музыкой — она также известна как певица и автор песен. Однако именно достижения в водном спорте сделали ее одной из самых узнаваемых женщин в мире «Формулы-1» на воде.