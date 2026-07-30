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Спорт

Джеки Чан и Жан-Клод Ван Дамм могут посетить гонки «Формулы-1» на Иссык-Куле

На гонках «Формулы-1» на Иссык-Куле могут появиться Джеки Чан и Жан Клод Ван Дамм. Об этом на пресс-конференции заявил президент Федерации водно-моторного спорта Кыргызской Республики Айбек Абылкасымов, отвечая на вопрос о том, кто из мировых звезд может посетить гонки.

По его словам, он, как глава федерации, занимается приглашением ряда мировых звезд на «Формулы-1» на воде.

«Мы неоднократно отправляли приглашения в Китай известному актеру Джеки Чану. Всем известен его плотный график работы. Мы до сих пор ожидаем его приезда, но точно пока не можем говорить. Кроме того, в данный момент в Мадриде стоит самолет, который при согласии актера Жан Клода Ван Дамма готов привезти его в Кыргызстан», — отметил Айбек Абылкасымов.

На вопрос о том, приедет ли известный футболист Роналду, глава федерации отметил, что Кыргызстан намерен к следующему этапу игр все же пригласить Роналду.
Ссылка: https://24.kg/sport/383511/
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