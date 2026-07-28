16:51
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Спорт

Зинедин Зидан возглавил сборную Франции

Французская федерация футбола официально объявила о назначении Зинедина Зидана главным тренером национальной сборной. Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до окончания чемпионата мира 2030 года.

Читайте по теме
Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после чемпионата мира

Зидан сменил на этом посту Дидье Дешама, руководившего сборной Франции с 2012 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира 2018 года, дошла до финала мундиаля 2022-го, а на чемпионате мира 2026 года заняла четвертое место, уступив Испании в полуфинале и Англии в матче за третье место. После завершения турнира Дешам покинул свой пост.

из интернета
Фото из интернета. Зинедин Зидан
Для Зидана работа в сборной Франции станет первым опытом во главе национальной команды. Ранее он дважды возглавлял мадридский «Реал», с которым три раза подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА, дважды стал чемпионом Испании, а также завоевал ряд других трофеев.
Ссылка: https://24.kg/sport/383286/
просмотров: 536
Версия для печати
Материалы по теме
U-17. Юношеская сборная Кыргызстана сыграла вничью с Черногорией со счетом 1:1
Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллионов за победу на ЧМ-2026
Мяч Диего Марадоны сдулся, но он подорожал до 10 миллионов долларов
После ЧМ-2026. Стоимость двух футболистов достигла рекорда на трансферном рынке
ФИФА представила символическую сборную чемпионата мира 2026 года
ФИФА обновила рейтинг. Сборная Кыргызстана осталась на 106-м месте
ЧМ-2026. Что сказал Лионелю Месси президент Аргентины после поражения сборной
Месси сообщил о завершении карьеры за сборную Аргентины — СМИ
ЧМ-2034. В Саудовской Аравии построят первый в мире подвесной стадион
Голкипер Аргентины Мартинес установил рекорд финалов ЧМ по отраженным ударам
Популярные новости
Мяч Диего Марадоны сдулся, но&nbsp;он&nbsp;подорожал до&nbsp;10&nbsp;миллионов долларов Мяч Диего Марадоны сдулся, но он подорожал до 10 миллионов долларов
Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллионов за&nbsp;победу на&nbsp;ЧМ-2026 Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллионов за победу на ЧМ-2026
Азиатские игры&nbsp;&mdash; 2026: с&nbsp;кем сыграют футболисты и&nbsp;волейболистки Кыргызстана Азиатские игры — 2026: с кем сыграют футболисты и волейболистки Кыргызстана
Триумф в&nbsp;Малайзии: триатлонисты из&nbsp;Кыргызстана выиграли золото турнира IRONMAN Триумф в Малайзии: триатлонисты из Кыргызстана выиграли золото турнира IRONMAN
Бизнес
Бронирование отелей от&nbsp;BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов за&nbsp;каждую поездку Бронирование отелей от BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов за каждую поездку
Apple Pay становится доступен держателям карт DemirBank Apple Pay становится доступен держателям карт DemirBank
ABank сохраняет рост: прибыль за&nbsp;первое полугодие составила 3&nbsp;миллиарда сомов ABank сохраняет рост: прибыль за первое полугодие составила 3 миллиарда сомов
Apple Pay уже в&nbsp;Simbank: оплачивайте покупки iPhone или Apple Watch Apple Pay уже в Simbank: оплачивайте покупки iPhone или Apple Watch
28 июля, вторник
16:47
Более 25 тысяч учителей повысят квалификацию перед началом нового учебного года Более 25 тысяч учителей повысят квалификацию перед нача...
15:59
Маматалиев заявил, что Жогорку Кенеш не допустит продажи земли иностранцам
15:52
Бронирование отелей от BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов за каждую поездку
15:47
Автобус не уступил дорогу женщине с коляской на переходе. Водителя уволили
15:45
Apple Pay становится доступен держателям карт DemirBank