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Спорт

В Кыргызстане строят восемь учебно-тренировочных баз для футбольных клубов

В Кыргызстане продолжается строительство восьми учебно-тренировочных баз для клубов Премьер-лиги. Ход работ на спортивных объектах Бишкека проверили представители Кыргызского футбольного союза (КФС) во главе с генеральным секретарем Медербеком Сыдыковым.

В рамках рабочей поездки представители КФС посетили строящиеся и реконструируемые футбольные объекты столицы. Они ознакомились с ходом работ на стадионе футбольного клуба «Илбирс», в Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта, на учебно-тренировочной базе клуба «Азия», стадионе «Бишкек Сити», базе клуба «Азиягол», а также в спортивном комплексе «Алга».

Особое внимание уделено спорткомплексу «Алга», где рассматриваются работы по укладке нового гибридного газона на футбольных полях.

По данным КФС, в настоящее время ведется строительство восьми учебно-тренировочных баз для клубов Премьер-лиги — «Бишкек Сити», «Илбирс», «Азия», «Кыргызалтын», «Абдыш-Ата», «Азиягол», «Узген» и «Токтогул».

Кроме того, в перспективе планируется построить аналогичные базы для клубов «Барс» и «ОшМУ».

В КФС отметили, что современные учебно-тренировочные базы уже имеют клубы «Алга», «Мурас Юнайтед», «Алай» и «Нефтчи».
Ссылка: https://24.kg/sport/383281/
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