Триумф в Малайзии: триатлонисты из Кыргызстана выиграли золото турнира IRONMAN

Спортсмены из Кыргызской Республики завоевали высшие награды международной гонки по триатлону IRONMAN 70.3 Desaru Coast, прошедшей 27 июля 2026 года в Малайзии.
Евгений Тихонин одержал уверенную победу в элитном мужском зачете, преодолев дистанцию за 3 часа 49 минут 36 секунд. Он опередил действующего чемпиона из Австралии Джеда Радбоуна, показавшего время 3 часа 57 минут 29 секунд.
Бронзовую медаль завоевал еще один представитель Кыргызстана — тренер и атлет Илья Косов с результатом 4 часа 3 минуты 49 секунд.
Для 28-летнего Тихонина этот успех стал третьим титулом серии IRONMAN 70.3 в карьере и вторым в сезоне 2026 года после победы на этапе в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщили организаторы соревнований.
В женском первенстве золотую медаль завоевала представительница Кыргызстана Мария Курченко, финишировавшая с результатом 4 часа 20 минут 27 секунд.
Второе место заняла спортсменка из Сингапура Линг Эр Чоу (4 часа 26 минут 37 секунд), а замкнула тройку призеров Лиза Ченг из Гонконга (5 часов 8 минут 11 секунд).
Успешное выступление на малайзийском этапе стало для спортсменов ключевым этапом подготовки к чемпионату мира IRONMAN 70.3, который пройдет в сентябре в Ницце.
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IRONMAN 70.3 (Half Ironman) — серия соревнований по триатлону средней дистанции, проводимая Всемирной корпорацией триатлона (WTC). Общая протяженность дистанции 70,3 мили (113 километров), включающая заплыв на 1,9 километра, велогонку на 90 километров и забег на 21,1 километра.