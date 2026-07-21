Футбольной академии КР купили GPS-трекеры за $26,5 тысячи. Зачем они нужны

В рамках программы ФИФА «Схема развития талантов» (Talent Development Scheme) для нужд Национальной футбольной академии приобретены современные спортивно-аналитические устройства за 26,5 тысячи долларов. Об этом сообщает КФС.

По его данным, в комплект оборудования входят GPS-трекеры StatSports Apex, которые широко используются в мировом футболе. Эта система применяется ведущими профессиональными клубами и национальными сборными для анализа физических показателей игроков и повышения эффективности тренировочного процесса.

Новая технологическая система позволит повысить качество тренировок в академии и обеспечит точный контроль за физическим состоянием футболистов. Трекеры проводят аналитику в режиме реального времени. Тренерский и медицинский штабы смогут отслеживать более 50 показателей каждого игрока. Среди них – пройденная дистанция, скорость, ускорения, количество и интенсивность остановок и другие параметры.

Данные, полученные с трекеров, помогут объективно определить готовность игрока после травмы к возвращению в общую тренировочную группу.

Внедрение современных технологий спортивной аналитики обеспечит тренерский штаб академии объективными данными и позволит организовать процесс подготовки молодых футболистов в соответствии с международными стандартами.