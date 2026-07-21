Теннисистки теперь обязаны подтверждать свой пол: решение профильной ассоциации

Женская теннисная ассоциация (WTA) обязала теннисисток подтверждать свой пол с помощью генетического теста для участия в турнирах. Об этом говорится в новой редакции правил.

Указано, что WTA ввела обязательное гендерное тестирование спортсменок.



Профильная организация представила обновленную политику допуска спортсменок до соревнований, согласно которой каждая теннисистка один раз в жизни должна будет сдать тест на наличие гена SRY, по которому определяют биологический пол.

Документ вступит в силу 21 июля, тесты спортсменки должны будут проходить уже в текущем году.

Ген SRY обычно располагается на Y-хромосоме (мужской) и участвует в развитии организма по мужскому типу. Тест будет проводиться путем взятия мазка с внутренней стороны щеки, образца крови или слюны.

Сдать тест необходимо будет только один раз. К участию в турнирах будут допущены только те спортсменки, у которых тест покажет отрицательный результат. В случае положительного результата теннисистки пройдут дополнительное медицинское обследование для допуска к соревнованиям. В чем оно будет заключаться, не уточняется.





