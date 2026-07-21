19:25
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Спорт

Теннисистки теперь обязаны подтверждать свой пол: решение профильной ассоциации

Женская теннисная ассоциация (WTA) обязала теннисисток подтверждать свой пол с помощью генетического теста для участия в турнирах. Об этом говорится в новой редакции правил.

Указано, что WTA ввела обязательное гендерное тестирование спортсменок.

Профильная организация представила обновленную политику допуска спортсменок до соревнований, согласно которой каждая теннисистка один раз в жизни должна будет сдать тест на наличие гена SRY, по которому определяют биологический пол.

Документ вступит в силу 21 июля, тесты спортсменки должны будут проходить уже в текущем году.

Ген SRY обычно располагается на Y-хромосоме (мужской) и участвует в развитии организма по мужскому типу. Тест будет проводиться путем взятия мазка с внутренней стороны щеки, образца крови или слюны.

Сдать тест необходимо будет только один раз. К участию в турнирах будут допущены только те спортсменки, у которых тест покажет отрицательный результат. В случае положительного результата теннисистки пройдут дополнительное медицинское обследование для допуска к соревнованиям. В чем оно будет заключаться, не уточняется.



 
Ссылка: https://24.kg/sport/382443/
просмотров: 2461
Версия для печати
Материалы по теме
Вакансии «только для мужчин» и вопросы о детях запретили. Что еще нельзя делать
Женщины в Кыргызстане значительно реже мужчин участвуют в экономике — ПРООН
В Токмоке и Чуйском районе протестируют новую модель медпомощи гражданам
Впервые за 12 лет «Ролан Гаррос» выиграла теннисистка из России Мирра Андреева
Теннисистка из Ирана отказалась от матча с представительницей Израиля на J60
Популярные новости
ФИФА представила символическую сборную чемпионата мира 2026 года ФИФА представила символическую сборную чемпионата мира 2026 года
Офицер Погранслужбы Кыргызстана установил мировой рекорд в&nbsp;гонках FPV-дронов Офицер Погранслужбы Кыргызстана установил мировой рекорд в гонках FPV-дронов
Агрессия. FIFA расследует поведение сборной Аргентины после финала ЧМ-2026 Агрессия. FIFA расследует поведение сборной Аргентины после финала ЧМ-2026
ЧМ-2034. В&nbsp;Саудовской Аравии построят первый в&nbsp;мире подвесной стадион ЧМ-2034. В Саудовской Аравии построят первый в мире подвесной стадион
Бизнес
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK будет работать! Техническое обновление c&nbsp;31&nbsp;июля по&nbsp;3&nbsp;августа MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
Евразийский центр русского языка обучает детей с&nbsp;помощью современных технологий Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий
25 июля, суббота
19:23
Промышленность Германии теряет по 15 тысяч рабочих мест ежемесячно Промышленность Германии теряет по 15 тысяч рабочих мест...
18:24
Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллионов за победу на ЧМ-2026
17:57
Могут уничтожить: ЮНЕСКО внесла в список шесть памятников Ближнего Востока
17:18
Кыргызстан закупает в 16,2 раза больше алкогольных напитков, чем продает
16:43
Мяч Диего Марадоны сдулся, но он подорожал до 10 миллионов долларов