Жоламан Шаршенбеков выиграл золото рейтингового турнира по борьбе в Венгрии

Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков выиграл золотую медаль рейтингового турнира по борьбе в Венгрии. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Шаршенбеков выступал в весовой категории до 60 килограммов и стартовал со стадии 1/16 финала.

Кыргызстанец одержал три досрочные победы подряд и вышел в полуфинал, где победил действующего чемпиона Азии, финалиста чемпионата мира – 2025 и лидера мирового рейтинга из Узбекистана Алишера Ганиева.

Шаршенбеков одержал уверенную победу, уложив соперника на лопатки.

В финальной схватке кыргызстанец должен был бороться с Ернуром Фидахметовым из Казахстана, но соперник отказался от поединка из-за травмы.