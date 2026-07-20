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Спорт

В Бишкеке прошел фестиваль экстремальных уличных видов спорта

На выходных в Бишкеке прошел фестиваль экстремальных уличных видов спорта, организованный федерацией данного вида спорта. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В фестивале приняли участие спортсмены из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России.

18 июля в скейт-парке парка «Ынтымак-2» состоялись соревнования по BMX, скутерингу и паркуру. В дисциплине приняли участие 70 спортсменов.

19 июля в парке «Адинай» на воркаут-площадке состоялся чемпионат по воркауту. В категории любителей выступили 30 участников, а в профессиональной категории свои силы продемонстрировали 10 спортсменов.

Украшением фестиваля стали показательные выступления воздушных гимнастов, которые также провели для участников мастер-класс.

Фестиваль направлен на развитие молодежного спорта, популяризацию здорового образа жизни, поддержку уличных спортивных направлений и укрепление международного спортивного сотрудничества.

По итогам соревнований победители и призеры награждены дипломами, медалями и памятными подарками от спонсоров.
Ссылка: https://24.kg/sport/382354/
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