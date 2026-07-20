Кыргызстанские акробатки завоевали медали и путевки на чемпионат мира в Чехии

Кыргызстанские спортсменки успешно выступили на международных соревнованиях по воздушной акробатике и получили путевки на чемпионат мира, который пройдет в Чехии.

По данным Федерации воздушно-спортивной акробатики, в турнире страну представляли 17 юных атлетов от 10 до 17 лет. По итогам соревнований девять спортсменок завоевали право выступить на мировом первенстве, продемонстрировав высокий уровень подготовки.











Представители команды отметили, что успех спортсменок стал результатом упорной подготовки, и выразили надежду, что их достижения привлекут внимание к развитию воздушной акробатики в Кыргызстане.

Теперь спортсменки готовятся представить страну на чемпионате мира по воздушной акробатике в Чехии осенью 2026 года.