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Спорт

Кыргызстанские акробатки завоевали медали и путевки на чемпионат мира в Чехии

Кыргызстанские спортсменки успешно выступили на международных соревнованиях по воздушной акробатике и получили путевки на чемпионат мира, который пройдет в Чехии.

По данным Федерации воздушно-спортивной акробатики, в турнире страну представляли 17 юных атлетов от 10 до 17 лет. По итогам соревнований девять спортсменок завоевали право выступить на мировом первенстве, продемонстрировав высокий уровень подготовки.

В копилке национальной команды — семь медалей международного турнира: две золотые, четыре серебряные и одна бронзовая. 

Представители команды отметили, что успех спортсменок стал результатом упорной подготовки, и выразили надежду, что их достижения привлекут внимание к развитию воздушной акробатики в Кыргызстане.

Теперь спортсменки готовятся представить страну на чемпионате мира по воздушной акробатике в Чехии осенью 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/sport/382219/
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