Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение команды

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси считает, что в финале чемпионата мира его команда играла хуже сборной Испании. Об этом сообщает телеканал ESPN.
«Мне грустно, но я понимаю, что мы играли изо всех сил, — сказал Лионель Месси. — Честно говоря, они были лучше. Мы проиграли, и мы это принимаем. Это не значит, что мы забудем все, что сделали до сих пор, поэтому я хотел бы поблагодарить всю команду, игроков и страну».
После поражения испанцам в решающем матче Лионель Месси не смог сдержать слез.
Чуть позже в официальном аккаунте сборной было опубликовано обращение к Месси. «Твои слезы — наши слезы, капитан. Мы будем любить тебя всегда, Лео!» — говорится в сообщении.
Напомним, Аргентина в финале ЧМ-2026 проиграла Испании со счетом 0:1 в дополнительное время и не смогла защитить чемпионский титул, завоеванный в Катаре в 2022 году.
Для Лионеля Месси завершившийся турнир стал шестым и, вероятно, последним в карьере. Следующий чемпионат мира пройдет в 2030-м, когда форварду будет 43 года.
Месси дебютировал на мировом первенстве в 2006 году. Всего за время участия в этих турнирах он провел 34 матча, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.