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Спорт

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение команды

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси считает, что в финале чемпионата мира его команда играла хуже сборной Испании. Об этом сообщает телеканал ESPN.

ФИФА
Фото ФИФА. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог сдержать слез после поражения испанцам

«Мне грустно, но я понимаю, что мы играли изо всех сил, — сказал Лионель Месси. — Честно говоря, они были лучше. Мы проиграли, и мы это принимаем. Это не значит, что мы забудем все, что сделали до сих пор, поэтому я хотел бы поблагодарить всю команду, игроков и страну».

После поражения испанцам в решающем матче Лионель Месси не смог сдержать слез.

Чуть позже в официальном аккаунте сборной было опубликовано обращение к Месси. «Твои слезы — наши слезы, капитан. Мы будем любить тебя всегда, Лео!» — говорится в сообщении.

Напомним, Аргентина в финале ЧМ-2026 проиграла Испании со счетом 0:1 в дополнительное время и не смогла защитить чемпионский титул, завоеванный в Катаре в 2022 году.

Для Лионеля Месси завершившийся турнир стал шестым и, вероятно, последним в карьере. Следующий чемпионат мира пройдет в 2030-м, когда форварду будет 43 года.

Месси дебютировал на мировом первенстве в 2006 году. Всего за время участия в этих турнирах он провел 34 матча, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.
Ссылка: https://24.kg/sport/382194/
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