Голкипер Аргентины Мартинес установил рекорд финалов ЧМ по отраженным ударам

Голкипер сборной Аргентины по футболу Эмилиано Мартинес, несмотря на проигрыш соперникам из Испании в решающей игре, установил рекорд финалов чемпионатов мира по отраженным ударам.

Фото ФИФА. Голкипер сборной Аргентины Мартинес установил рекорд финалов ЧМ по отраженным ударам

Напомним, решающий матч турнира завершился победой команды Испании в дополнительное время со счетом 1:0. Новые чемпионы нанесли 20 ударов по воротам соперника. Двенадцать из них пришлись в створ.

Эмилиано Мартинес выполнил рекордные 11 сейвов. До овертайма он отразил все 10 ударов в створ — это рекорд для основного времени финалов ЧМ. Это больше, чем отразил вратарь испанцев Унаи Симон за весь турнир (на его счету — 10 сейвов в восьми матчах).

Мартинес — обладатель «Золотой перчатки» победного ЧМ-2022. На ЧМ-2026 аналогичный приз получил испанский вратарь Унаи Симон.