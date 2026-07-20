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Спорт

Испанец Унаи Симон признан лучшим вратарем чемпионата мира 2026 года по футболу

Испанец Унаи Симон признан лучшим вратарем чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

ФИФА
Фото ФИФА. Испанец Унаи Симон признан лучшим вратарем чемпионата мира 2026 года по футболу

Во время завершившегося мундиаля Унаи Симон установил рекорд по продолжительности «сухой» серии в истории турнира (649 минут) и количеству игр без пропущенных голов на одном мировом первенстве (7).

Напомним, сборная Испании победила на ЧМ-2026, обыграв в финале в дополнительное время команду Аргентины со счетом 1:0. За весь турнир испанцы пропустили лишь один гол в восьми матчах. Это произошло в 1/4 финала с Бельгией (2:1). Испанский голкипер во второй раз получил награду лучшего на ЧМ. Прежде это удавалось Икеру Касильясу (2010).

Унаи Симону 29 лет. С 2018 года выступает за «Атлетик» из Бильбао. В составе команды вратарь стал обладателем Кубка Испании (2024) и Суперкубка страны (2021). Голкипер является чемпионом Европы (2024) и победителем Лиги наций сезона-2022/23.
Ссылка: https://24.kg/sport/382190/
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