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Спорт

Акжол Махмудов проиграл казахстанцу в рейтинговом турнире в Венгрии

Казахстанский борец Демеу Жадраев одержал победу над кыргызстанцем Акжолом Махмудовым в рамках заключительного дня рейтингового турнира в Венгрии.

СМИ
Фото СМИ. Акжол Махмудов проиграл казахстанцу Демеу Жадраеву в рейтинговом турнире в Венгрии

Встреча двух олимпийцев вызвала большой интерес, поскольку носила статус реванша после их поединка на Играх в Париже.

Но двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Акжол Махмудов снова не смог одолеть казахстанского борца греко-римского стиля. Напряженная схватка завершилась с минимальным перевесом Демеу Жадраева со счетом 2:1.

Акжол Махмудов выступал в весовой категории до 82 килограммов.

В 1/8 финала казахстанец уступил спортсмену из Турции и лишил Акжола Махмудова шанса на третье место.
Ссылка: https://24.kg/sport/382185/
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