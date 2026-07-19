Акжол Махмудов проиграл казахстанцу в рейтинговом турнире в Венгрии

Казахстанский борец Демеу Жадраев одержал победу над кыргызстанцем Акжолом Махмудовым в рамках заключительного дня рейтингового турнира в Венгрии.

Фото СМИ. Акжол Махмудов проиграл казахстанцу Демеу Жадраеву в рейтинговом турнире в Венгрии

Встреча двух олимпийцев вызвала большой интерес, поскольку носила статус реванша после их поединка на Играх в Париже.

Но двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Акжол Махмудов снова не смог одолеть казахстанского борца греко-римского стиля. Напряженная схватка завершилась с минимальным перевесом Демеу Жадраева со счетом 2:1.

Акжол Махмудов выступал в весовой категории до 82 килограммов.

В 1/8 финала казахстанец уступил спортсмену из Турции и лишил Акжола Махмудова шанса на третье место.