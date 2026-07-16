Боксер Алмаз Орозбеков завоевал серебро чемпионата Азии (U-23)

Кыргызстанский спортсмен Алмаз Орозбеков занял второе место на молодежном чемпионате Азии по боксу в Индонезии.

Турнир среди спортсменов не старше 23 лет завершается 16 июля в Джакарте.

Алмаз Орозбеков выступал в весовой категории до 75 килограммов, где всего были заявлены семь спортсменов.

Кыргызстанец стартовал 10 июля, победив представителя Китайского Тайбэя, а в полуфинальной встрече со счетом 5:0 победил спортсмена из Узбекистана.

В финальной встрече Алмазу Орозбекову противостоял представитель Казахстана. По итогам трех раундов по 3 минуты судьи отдали победу казахстанцу.