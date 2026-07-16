19:22
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Спорт

ЧМ-2026. Аргентина становится финалистом мундиаля

Сборная Аргентины со счетом 2:1 одержала волевую победу над командой Англии и второй раз подряд выходит в финал чемпионата мира по футболу.

Англия вела после гола Энтони Гордона на 55-й минуте, но аргентинцам удалось изменить ход игры в свою пользу. Энцо Фернандес сравнял счет на 85-й минуте, а Лаутаро Мартинес забил победный мяч на 92-й минуте. Лионель Месси отдал две результативные передачи.

Лаутаро Мартинес появился на поле на 81-й минуте. Аргентинцы сравняли счет на 85-й минуте: Лионель Месси обнаружил свободное пространство на краю штрафной для Энцо Фернандеса, и тот мощным ударом с 20 метров поразил дальний угол ворот, которые защищал Джордан Пикфорд. Уже в добавленное время, на 92-й минуте, Аргентина забила победный мяч. Удар Алексиса МакАллистера пришелся в штангу, после чего 39-летний Месси прорвался по правому флангу и выполнил блестящий навес. Вышедший на замену Лаутаро Мартинес головой отправил мяч в сетку, установив окончательный счет на табло.

Англия впервые с 1966 года лишилась шанса сыграть в финале мундиаля.

Напомним, сборная Аргентины — действующие чемпионы мира.

В финале ЧМ-2026 их соперником станет сборная Испании.
Ссылка: https://24.kg/sport/381892/
просмотров: 4624
Версия для печати
Материалы по теме
Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллионов за победу на ЧМ-2026
После ЧМ-2026. Стоимость двух футболистов достигла рекорда на трансферном рынке
ФИФА представила символическую сборную чемпионата мира 2026 года
ЧМ-2026. Что сказал Лионелю Месси президент Аргентины после поражения сборной
Месси сообщил о завершении карьеры за сборную Аргентины — СМИ
ЧМ-2034. В Саудовской Аравии построят первый в мире подвесной стадион
Агрессия. FIFA расследует поведение сборной Аргентины после финала ЧМ-2026
Голкипер Аргентины Мартинес установил рекорд финалов ЧМ по отраженным ударам
Церемония закрытия ЧМ-2026 прошла на стадионе в Ист-Ратерфорде
Испания — чемпион мира по футболу
Популярные новости
ФИФА представила символическую сборную чемпионата мира 2026 года ФИФА представила символическую сборную чемпионата мира 2026 года
Офицер Погранслужбы Кыргызстана установил мировой рекорд в&nbsp;гонках FPV-дронов Офицер Погранслужбы Кыргызстана установил мировой рекорд в гонках FPV-дронов
Агрессия. FIFA расследует поведение сборной Аргентины после финала ЧМ-2026 Агрессия. FIFA расследует поведение сборной Аргентины после финала ЧМ-2026
ЧМ-2034. В&nbsp;Саудовской Аравии построят первый в&nbsp;мире подвесной стадион ЧМ-2034. В Саудовской Аравии построят первый в мире подвесной стадион
Бизнес
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK будет работать! Техническое обновление c&nbsp;31&nbsp;июля по&nbsp;3&nbsp;августа MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
Евразийский центр русского языка обучает детей с&nbsp;помощью современных технологий Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий
25 июля, суббота
18:24
Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллионов за победу на ЧМ-2026 Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллио...
17:57
Могут уничтожить: ЮНЕСКО внесла в список шесть памятников Ближнего Востока
17:18
Кыргызстан закупает в 16,2 раза больше алкогольных напитков, чем продает
16:43
Мяч Диего Марадоны сдулся, но он подорожал до 10 миллионов долларов
16:27
Лишен прав, но продолжал ездить. Кыргызстанца оштрафовали на 70 тысяч сомов