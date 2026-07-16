ЧМ-2026. Аргентина становится финалистом мундиаля

Сборная Аргентины со счетом 2:1 одержала волевую победу над командой Англии и второй раз подряд выходит в финал чемпионата мира по футболу.

Англия вела после гола Энтони Гордона на 55-й минуте, но аргентинцам удалось изменить ход игры в свою пользу. Энцо Фернандес сравнял счет на 85-й минуте, а Лаутаро Мартинес забил победный мяч на 92-й минуте. Лионель Месси отдал две результативные передачи.

Лаутаро Мартинес появился на поле на 81-й минуте. Аргентинцы сравняли счет на 85-й минуте: Лионель Месси обнаружил свободное пространство на краю штрафной для Энцо Фернандеса, и тот мощным ударом с 20 метров поразил дальний угол ворот, которые защищал Джордан Пикфорд. Уже в добавленное время, на 92-й минуте, Аргентина забила победный мяч. Удар Алексиса МакАллистера пришелся в штангу, после чего 39-летний Месси прорвался по правому флангу и выполнил блестящий навес. Вышедший на замену Лаутаро Мартинес головой отправил мяч в сетку, установив окончательный счет на табло.

Англия впервые с 1966 года лишилась шанса сыграть в финале мундиаля.

Напомним, сборная Аргентины — действующие чемпионы мира.

В финале ЧМ-2026 их соперником станет сборная Испании.



