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Спорт

Кумир миллионов Эрлинг Холанд купил в США чучело енота с бутылкой алкоголя

Нападающий сборной Норвегии и теперь кумир миллионов Эрлинг Холанд вернулся из США в Норвегию с чемпионата мира по футболу. Как сообщает TMZ, он потратил 10 тысяч долларов на сувениры в стиле Дикого Запада, в том числе чучело енота, держащего бутылку спиртного.

TMZ
Фото TMZ. Кумир миллионов Эрлинг Холанд купил в США чучело енота с бутылкой алкоголя

Перед вылетом в Осло норвежские футболисты закупились в магазине ковбойской одежды и сувениров в Далласе. Как рассказал изданию владелец магазина, они приобрели ковбойские шляпы, шапки из шкуры енота, сапоги, рубашки в стиле вестерн и пряжки для ремней. Все покупки оплатил Эрлинг Холанд.

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Отмечается, что чучело енота обошлось футболисту в 750 долларов. Также он приобрел два чучела белок по 450 долларов каждое.

Сам Эрлинг Холанд позже опубликовал в соцсети X фотографию с чучелом, подписав снимок: «Он сопровождал меня до дома».

Напомним, сборная Норвегии покинула чемпионат мира после поражения от Англии (1:2) в четвертьфинале.

Эрлинг Холанд забил семь голов в пяти матчах, став одним из лучших бомбардиров мундиаля.
Ссылка: https://24.kg/sport/381805/
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