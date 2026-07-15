В Европе телеоператорам запретили делать сексуализирующие спортсменок кадры

Европейский вещательный союз (EBU) разработал новые правила для телеоператоров, направленные на борьбу с сексуализацией спортсменок.

В соответствии с новым регламентом теперь телеоператорам при съемке соревнований по легкой атлетике не рекомендуется делать крупные планы нижней части тела участниц состязаний, «необоснованные» замедленные повторы и, вообще, акцентировать внимание на женском теле.

Вместо этого рекомендовано снимать издалека, чтобы показать технику выполнения упражнений. Также допускаются крупные планы лиц после выступления, чтобы продемонстрировать эмоции.

В EBU заявили, что правила разработаны на основе жалоб спортсменок на мешающие камеры и травлю в интернете.