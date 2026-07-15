19:21
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Спорт

Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после чемпионата мира

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан станет новым главным тренером сборной Франции по футболу после завершения чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, который опубликовал пост в своих социальных сетях.

из интернета
Фото из интернета. Зинедин Зидан

По его информации, после окончания мирового первенства пост главного тренера покинет Дидье Дешам, который возглавляет национальную команду на протяжении 14 лет.

Напомним, ранее сборная Франции уступила Испании в полуфинале чемпионата мира со счетом 0:2. Теперь французской команде предстоит матч за третье место.

Зинедин Зидан

Один из самых титулованных футболистов и тренеров в истории. В составе сборной Франции он стал чемпионом мира (1998) и Европы (2000), а также обладателем «Золотого мяча» (1998). В качестве главного тренера мадридского «Реала» трижды подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА (2016, 2017, 2018), став первым наставником, которому удалось добиться такого результата в современную эпоху турнира.
Ссылка: https://24.kg/sport/381797/
просмотров: 6569
Версия для печати
Материалы по теме
Мяч Диего Марадоны сдулся, но он подорожал до 10 миллионов долларов
Более 141 тысячи человек эвакуировали из-за лесных пожаров во Франции
После ЧМ-2026. Стоимость двух футболистов достигла рекорда на трансферном рынке
ФИФА обновила рейтинг. Сборная Кыргызстана осталась на 106-м месте
В парламенте Франции поддержали запрет на соцсети до 15 лет
ЧМ-2026. Что сказал Лионелю Месси президент Аргентины после поражения сборной
ЧМ-2026. Англия впервые в своей истории стала бронзовым призером мундиаля
В КР футболистку дисквалифицировали и оштрафовали за оскорбление арбитра
Кыргызстан и Франция укрепляют сотрудничество в сфере здравоохранения
Мбаппе обновил рекорд сборной Франции по количеству матчей на чемпионатах мира
Популярные новости
ФИФА представила символическую сборную чемпионата мира 2026 года ФИФА представила символическую сборную чемпионата мира 2026 года
Офицер Погранслужбы Кыргызстана установил мировой рекорд в&nbsp;гонках FPV-дронов Офицер Погранслужбы Кыргызстана установил мировой рекорд в гонках FPV-дронов
Агрессия. FIFA расследует поведение сборной Аргентины после финала ЧМ-2026 Агрессия. FIFA расследует поведение сборной Аргентины после финала ЧМ-2026
ЧМ-2034. В&nbsp;Саудовской Аравии построят первый в&nbsp;мире подвесной стадион ЧМ-2034. В Саудовской Аравии построят первый в мире подвесной стадион
Бизнес
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK будет работать! Техническое обновление c&nbsp;31&nbsp;июля по&nbsp;3&nbsp;августа MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
Евразийский центр русского языка обучает детей с&nbsp;помощью современных технологий Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий
25 июля, суббота
18:24
Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллионов за победу на ЧМ-2026 Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллио...
17:57
Могут уничтожить: ЮНЕСКО внесла в список шесть памятников Ближнего Востока
17:18
Кыргызстан закупает в 16,2 раза больше алкогольных напитков, чем продает
16:43
Мяч Диего Марадоны сдулся, но он подорожал до 10 миллионов долларов
16:27
Лишен прав, но продолжал ездить. Кыргызстанца оштрафовали на 70 тысяч сомов