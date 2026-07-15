Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после чемпионата мира

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан станет новым главным тренером сборной Франции по футболу после завершения чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, который опубликовал пост в своих социальных сетях.

Фото из интернета. Зинедин Зидан

По его информации, после окончания мирового первенства пост главного тренера покинет Дидье Дешам, который возглавляет национальную команду на протяжении 14 лет.

Напомним, ранее сборная Франции уступила Испании в полуфинале чемпионата мира со счетом 0:2. Теперь французской команде предстоит матч за третье место.