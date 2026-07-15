Как это было: тысячи ошан вместе с мэром посмотрели полуфинал ЧМ

В ночь с 14 на 15 июля около 2 тысяч человек собрались на центральной площади Оша, чтобы посмотреть на большом экране полуфинальный матч чемпионата мира по футболу. Вместе с горожанами игру смотрел и мэр города Жанарбек Акаев.

Трансляция полуфинального матча чемпионата мира по футболу прошла на большом экране, установленном на центральной площади.

В муниципалитете также сообщили, что в ночь с 15 на 16 июля на площади состоится трансляция второго полуфинала, в котором встретятся сборные Англии и Аргентины.

Напомним, в первом полуфинале чемпионата мира по футболу сборная Испании обыграла Францию со счетом 2:0 и первой вышла в финал турнира. Соперник испанцев определится по итогам второго полуфинала между сборными Англии и Аргентины.