ЧМ-2026. Испания повторила рекорд Италии по продолжительной серии без поражений

Сборная Испании по футболу повторила рекорд команды Италии по продолжительной серии без поражений.

Напомним, Испания в полуфинале чемпионата мира — 2026 обыграла Францию со счетом 2:0.

Этот матч стал 37-й встречей без поражений. Беспроигрышная серия длится с марта 2024 года (в основное время).

Фото ФИФА. Испания в полуфинале чемпионата мира — 2026 обыграла Францию со счетом 2:0

Как отмечают футбольные эксперты, победа над Францией в полуфинале мундиаля позволила сборной Испании повторить исторический рекорд команды Италии по длительности беспроигрышной серии.

Сборная Италии с 2018 по 2021 год не проигрывала 37 матчей подряд. Тогда футболистов тренировал Роберто Манчини.

В финале ЧМ-2026 Испания сыграет с победителем матча между Аргентиной и Англией.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде.