Сборная Кыргызстана по футболу U-17 примет участие в CAFA Championship

С 4 по 14 апреля в Ташкенте пройдет турнир CAFA U-17 Championship 2026. Об этом сообщает Футбольная ассоциация Центральной Азии.

В соревнованиях примут участие национальные команды Узбекистана, Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Турнир будет проводиться по круговой системе, всего запланировано 10 матчей.

Турнир предоставит возможность развивать молодых футболистов, готовить их к региональным и мировым соревнованиям, а также продемонстрировать самые талантливые молодые таланты Центральной Азии.